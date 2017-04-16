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Общество

Скворцова и патриарх Кирилл навестили детей с генетическими патологиями

Сюжет:
Празднование Пасхи в 2017 году (40)
16:3716.04.2017
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости. Анатолий Медведь
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Пасхи посетили Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве и вручили пасхальные подарки маленьким пациентам отделения медицинской генетики.

Патриарх Кирилл и министр Скворцова также побывали в храме Покрова Пресвятой Богородицы при больнице, где предстоятель церкви совершил молитву об исцелении детей, проходящих там лечение. В дар храму патриарх Кирилл преподнес образ святого преподобного Серафима Саровского, собравшимся в храме раздали иконки с изображением Христа Спасителя и патриаршим благословением.

После этого гости РДКБ прошли в отделение медицинской генетики. "Мы нисколько не уступаем зарубежным клиникам ни в диагностике, ни в лечении, а даже превосходим их. Наш стационар многопрофильный, и мы ведем патологии совершенно разнообразные", — рассказала заведующая отделением, врач-невролог Светлана Михайлова.

Гости вручили маленьким пациентам отделения медицинской генетики пасхальные подарочные наборы.

"Любое страдание человек способен преодолеть, сохраняя свою целостность, не разрушая свою личность, если рядом с ним Господь. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане, но каждый обращается к одному и тому же богу-творцу, и в ответ на это мы получаем реальную божью помощь. А поскольку она будет подкрепляться еще высококвалифицированной медицинской помощью, то я надеюсь, что результат будет очень хороший", — обратился патриарх Кирилл к детям.

Отделение медицинской генетики РДКБ создано в 2012 году. Задача отделения — ранняя диагностика редких наследственных заболеваний и своевременное назначение патогенетической терапии. За год в отделении проходят лечение более 500 больных из всех регионов России и СНГ.

Празднование Пасхи в России
Верующие на пасхальном богослужении в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В день Пасхи вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
На пасхальном богослужении в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В пасхальную ночь богослужения прошли во всех православных храмах.
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин (справа) передает благодатный огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Делегация Фонда Андрея Первозданного (ФАП) получила благодатный огонь в Иерусалиме и доставила святыню в Москву. На фото: председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин передает огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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По традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальную ночь обратился к верующим с огласительным словом святителя Иоанна Златоуста.
Прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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На фото: прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Четвертый слева - мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин посетили богослужение в Храме Христа Спасителя.
Верующие на пасхальном богослужении в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению вечных ценностей и идеалов.
Меры безопасности во время пасхального богослужения в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости
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Безопасность на время празднований Пасхи обеспечат более 130 тысяч сотрудников МЧС.
Священнослужители на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Гальперин
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В Пасхальную ночь в Санкт-Петербурге богослужения провели более 400 храмов. На службу в Исаакиевском соборе собралось около 700 человек.
Прихожане на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Гальперин
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Патриарх Кирилл в своем поздравлении отметил, что воскресение Иисуса Христа составляет "главное содержание христианского послания миру" и что все современные беды не должны вызывать у людей уныния.
Отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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На фото: отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном.
Священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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На фото: священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите.
Верующие во время освящения куличей и пасхальных яиц в Великую субботу в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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По традиции на Пасху, после Великого поста, едят освященные крашенные яйца, куличи, и творожную пасху. Накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил большой кулич весом около полутора тонн.
Верующие на пасхальном богослужении в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Пасху празднуют семь дней. Пасхальным считается весь период до праздника Вознесения, который отмечается на 40-й день после Пасхи.
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