Скворцова и патриарх Кирилл навестили детей с генетическими патологиями
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Министр здравоохранения Вероника Скворцова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Пасхи посетили Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) в Москве и вручили пасхальные подарки маленьким пациентам отделения медицинской генетики.
Патриарх Кирилл и министр Скворцова также побывали в храме Покрова Пресвятой Богородицы при больнице, где предстоятель церкви совершил молитву об исцелении детей, проходящих там лечение. В дар храму патриарх Кирилл преподнес образ святого преподобного Серафима Саровского, собравшимся в храме раздали иконки с изображением Христа Спасителя и патриаршим благословением.
После этого гости РДКБ прошли в отделение медицинской генетики. "Мы нисколько не уступаем зарубежным клиникам ни в диагностике, ни в лечении, а даже превосходим их. Наш стационар многопрофильный, и мы ведем патологии совершенно разнообразные", — рассказала заведующая отделением, врач-невролог Светлана Михайлова.
Гости вручили маленьким пациентам отделения медицинской генетики пасхальные подарочные наборы.
"Любое страдание человек способен преодолеть, сохраняя свою целостность, не разрушая свою личность, если рядом с ним Господь. Поэтому от всего сердца молитесь, просите у Господа помощи. Я знаю, что здесь и христиане, и мусульмане, но каждый обращается к одному и тому же богу-творцу, и в ответ на это мы получаем реальную божью помощь. А поскольку она будет подкрепляться еще высококвалифицированной медицинской помощью, то я надеюсь, что результат будет очень хороший", — обратился патриарх Кирилл к детям.
Отделение медицинской генетики РДКБ создано в 2012 году. Задача отделения — ранняя диагностика редких наследственных заболеваний и своевременное назначение патогенетической терапии. За год в отделении проходят лечение более 500 больных из всех регионов России и СНГ.
В день Пасхи вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
В пасхальную ночь богослужения прошли во всех православных храмах.
Делегация Фонда Андрея Первозданного (ФАП) получила благодатный огонь в Иерусалиме и доставила святыню в Москву. На фото: председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин передает огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
По традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальную ночь обратился к верующим с огласительным словом святителя Иоанна Златоуста.
На фото: прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин посетили богослужение в Храме Христа Спасителя.
Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению вечных ценностей и идеалов.
Безопасность на время празднований Пасхи обеспечат более 130 тысяч сотрудников МЧС.
В Пасхальную ночь в Санкт-Петербурге богослужения провели более 400 храмов. На службу в Исаакиевском соборе собралось около 700 человек.
Патриарх Кирилл в своем поздравлении отметил, что воскресение Иисуса Христа составляет "главное содержание христианского послания миру" и что все современные беды не должны вызывать у людей уныния.
На фото: отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном.
На фото: священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите.
По традиции на Пасху, после Великого поста, едят освященные крашенные яйца, куличи, и творожную пасху. Накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил большой кулич весом около полутора тонн.
Пасху празднуют семь дней. Пасхальным считается весь период до праздника Вознесения, который отмечается на 40-й день после Пасхи.