Посла Таиланда в России выписали из больницы

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Врачи выписали из московской Городской клинической больницы имени Боткина посла Таиланда в России Криангсака Киттичайсари, госпитализированного в пятницу вечером в хирургическую реанимацию из-за гипертонического криза, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что дипломату стало плохо во время поездки из Москвы в Петербург на поезде "Сапсан", врачи констатировали у него гипертонический криз, провели необходимые процедуры, снявшие угрозу для жизни. Затем посол была на вертолете отправлен на лечение в Москву. Он был госпитализирован в 32-е отделение хирургической реанимации Боткинской больницы.

"Вчера он был переведен в отделение нейрохирургии и сразу выписался", — рассказали РИА Новости в справочной службе медицинского учреждения.