На Пушкинской площади стартует фестиваль "Город добра"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На Пушкинская площадь с 16 по 23 апреля пройдет фестиваль "Город добра": ежедневно будут проводится благотворительные концерты и мастер-классы, сообщает портал mos.ru.

В воскресенье, 16 апреля, фестиваль откроется четырехчасовым пасхальным концертом. Перед зрителями выступят ансамбль "Эйдос", Большой детский хор имени В.С. Попова, Московский казачий хор и молодежный хор Высоко-Петровского монастыря.

Всего за восемь дней на сцене площадки пройдет более 20 концертов и театральных постановок, участие в которых примут самые разные артисты, включая и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, 17, 22 и 23 апреля состоятся открытые занятия по танцевальной терапии для всех желающих.

В заключительные выходные фестиваля — 22 и 23 апреля — на Пушкинской площади откроется инклюзивная площадка терапевтического спорта "Лыжи мечты. Ролики". Под руководством профессиональных тренеров юные москвичи, в том числе с ограничениями по здоровью, смогут освоить азы катания на роликовых коньках. "Наш проект научит всех детей без исключения быть добрее и внимательнее к окружающим. А детям с ограничениями по здоровью еще и поможет почувствовать себя более раскованными, более уверенными в себе", — рассказал менеджер проектов программы "Лыжи мечты" Юлия Герасимова.