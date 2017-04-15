В апреле в Москве будет ограничено движение по нескольким улицам

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В связи со строительством метро, инженерных сетей и южного участка Северо-Западной хорды в Москве в апреле будет ограничено движение на примерно 15 улицах. Об этом сообщил портал mos.ru.

В связи с продлением Люблинско-Дмитровской линии метро планируется закрыть по одной полосе движения на участке Огородного проезда, Дмитровского шоссе, на съезде с Дмитровского шоссе на Валаамскую улицу и Верхнюю аллею и на Локомотивном проезде.

В связи с прокладкой инженерных сетей на Карамышевской набережной до 19 июня перекрыты две полосы с расширением проезжей части по улице Демьяна Бедного.

Для строительства южного участка Северо-Западной хорды также введены ограничения. До 20 апреля для проезда закрыта часть дублера Рублёвского шоссе. Повторные их перекрытия запланированы с 11 мая по 7 июля.

В эти же дни ограничено движение в районе съезда с Рублёвского шоссе на Ярцевскую улицу и въезда с Ярцевской улицы обратно на шоссе.

До 14 июля также введены ограничения в районе пересечения дублера Рублёвского шоссе, улицы Академика Павлова и Рубежного проезда.