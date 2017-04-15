Васильева заверила, что Минобрнауки обеспечит безопасность детского отдыха

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Минобрнауки приложил все усилия, чтобы детский отдых был безопасным, заверила глава ведомства Ольга Васильева.

Ранее правительство России наделило ведомство полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров в субботу.

"Решение вопросов детского отдыха возложено на Минобрнауки России. Мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы летний отдых был полноценным и безопасным", — приводятся в сообщении пресс-службы Минобрнауки слова Васильевой.

Как пояснили в пресс-службе, в настоящее время Минобрнауки России работает над реализацией постановления правительства – разработан проект распоряжения "Об утверждении основ государственного регулирования и государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей", которое уже внесено в правительство.

В ведомстве также сообщили, что министерством разработаны проекты приказов об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления, которые в ближайшее время будут утверждены.

Также министерство совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации курирует работу по подготовке кадров вожатых для всех организаций отдыха и оздоровления детей.