Пасхальные развлекательные мероприятия пройдут в Москве 15-16 апреля

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. На официальном портале мэра Москвы опубликована программа развлекательных мероприятий, которые запланированы на пасхальные выходные 15-16 апреля в столице. Занятия по росписи пасхальных яиц и декорированию праздничных куличей, выступление звонаря, а также выставки, экскурсии и многое другое ждет москвичей и гостей города.

В музее-усадьбе "Кусково" пройдет программа для детей "Найди пасхальное яйцо!". Посетителям парка нужно будет отыскать на территории один из главных символов праздника — пасхальное яйцо.

В эти выходные будут организованы бесплатные тематические экскурсии по Москве.

В Московской усадьбе Деда Мороза разработали специальный пасхальный маршрут: гости узнают историю праздника, необычные факты и суеверия, связанные с ним. Посетителям, например, объяснят, почему пасхальные яйца красят в красный цвет.

В "Сокольниках" запланировано выступление звонаря и мастер-классы по росписи деревянных пасхальных яиц и декорированию праздничных куличей, а также конкурсы, викторины и розыгрыши призов.

16 апреля на Страстном бульваре будет открыт Музыкальный пасхальный фестиваль. Вечером этого же дня в культурном центре "Стимул" исполнят популярные песни на стихи поэта Анатолия Поперечного.