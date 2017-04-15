Работы по программе "Моя улица" на Садовом кольце начнут в понедельник

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Московская программа благоустройства "Моя улица" стартует на Садовом кольце в ночь на понедельник, в связи с этим будет ограничено движение на ряде улиц, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

"В ночь с 16 на 17 апреля работы по программе "Моя улица" стартуют на Садовом кольце. Благоустройство начнется на восточной стороне кольца — от Смоленской площади до Долгоруковской улицы. Подрядные организации выйдут на весь этот участок, кроме Смоленского бульвара, Крымского Вала, а также Калужского тоннеля. На этих улицах работы начнутся позже", — говорится в сообщении.

Благоустройство начнется как на внутренней, так и на внешней сторонах Садового кольца. Отмечается, что полностью перекрывать движение не планируется, работы проведут на крайних полосах дорог, а также частично на тротуарах. Полный список участков, на которых ограничат движение, размещен на сайте столичной мэрии.

"Для транспорта на каждом из участков свободными останутся от двух до шести полос. Движение будет ограничено на одной-четырех полосах. При этом все мосты и эстакады открыты для проезда машин", — отмечается в сообщении.

Планируется, что после завершения благоустройства на Садовом кольце не останется воздушных проводов, их уберут под землю. Для комфортных прогулок жителей столицы тротуары расширят, на улицах поставят лавочки для отдыха и энергосберегающие фонари. Также на Садовом кольце разобьют новые газоны, высадят деревья и кустарники, приведут в порядок фасады домов.

"Моя улица" — масштабный проект благоустройства, первоначально подразумевавший фактическую реконструкцию около 3,5 тысячи московских улиц. В рамках программы в 2015 году было благоустроено 47 улиц, в 2016 году – 59. В 2017 году, в частности, планируется благоустроить район строящегося парка "Зарядье", завершить реконструкцию Садового и Бульварного колец, а также Тверской улицы.