Воронежская область поучаствует во всероссийском экологическом субботнике

ВОРОНЕЖ, 15 апр — РИА Новости. Воронежская область будет участвовать во всероссийском экологическом субботнике, который пройдет 22 апреля, в Международный день Земли, сообщает областное правительство.

Международный день Земли, проводимый под эгидой ООН, ежегодно отмечается 22 апреля. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской выступил с инициативой в Год экологии провести в этот день на территории России единый всероссийский экологический субботник. Каждому жителю страны, предприятиям и организациям, органам власти предлагается внести свой посильный практический вклад в улучшение экологической ситуации в населенных пунктах и городах, организовать уборку территорий от мусора, посадку деревьев и кустарников.

"В Воронежской области одним из мест проведения субботника станет Ботанический сад Воронежского государственного университета, где будут заложены новые ландшафтные объекты — "Зеленый амфитеатр" и "Аллея Года Экологии 2017", которые станут ключевыми объектами малой экологической тропы и экскурсионных маршрутов ботанического сада", — говорится в сообщении.

По данным правительства области, в создании уникальных объектов примут участие сотрудники природоохранных органов и общественных экологических организаций.

В рамках экологического субботника также пройдет уборка водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Усмань, Воронеж и Воронежского водохранилища.

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