Парад трамваев в Москве ожидает порядка 200 тысяч гостей

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. В Москве парад трамваев, который начнется на Калужской площади и завершит свое движение на Чистопрудном бульваре, соберёт порядка 200 тысяч гостей, сообщил журналистам в субботу генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Сегодня погода хорошая. В прошлом году в дождь пришло более ста тысяч человек. В этом году мы ожидаем где-то 150-250 тысяч человек", — сказал Михайлов на открытии парада.

Масштабное мероприятие традиционно начнется с пробега колонны трамвайных вагонов по центру города, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества – выставка раритетных и совсем новых, инновационных транспортных средств.

Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта в выставке примут участие и "новички". В их числе трамвай "Витязь-М" — один из первых трехсекционных низкопольных трамваев, совсем недавно вышедший на столичные дороги. Как заметил Михайлов, уже сегодня в Москву поставляются 26 трамваев "Витязь", 15 из них выходят каждый день на линии.

"Практически каждую неделю мы получаем два-три новых трамвая. Трамваи "Витязь-М" уже перевезли более 300 тысяч пассажиров с начала эксплуатации. Это большие объёмы и цифры, я думаю, что очень скоро уже будет миллион пассажиров", — добавил Михайлов.

Пришедшие на Чистопрудный бульвар в этот день увидят порядка 16 трамваев, в числе которых окажется настоящая жемчужина московского транспорта — конка 1884 года, легендарный вагон "Ф", выпущенный в 1908 году.