Минобрнауки будет контролировать госполитику в сфере детского отдыха

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство России наделило Министерство образования и науки полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров в субботу.
Кроме того, министерство будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти по организации детского отдыха и взаимодействовать с субъектами, органами местного самоуправления и организациями отдыха детей.
Министерство также наделено полномочиями по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха детей.
Закон предусматривает обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, устанавливает общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Также предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Порядок его формирования и ведения устанавливается правительством РФ.