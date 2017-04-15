Минобрнауки будет контролировать госполитику в сфере детского отдыха

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Правительство России наделило Министерство образования и науки полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров в субботу.

"Внесёнными изменениями, в частности, Минобрнауки России наделяется полномочиями по… разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья", — говорится в пояснительной справке к документу.

Кроме того, министерство будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти по организации детского отдыха и взаимодействовать с субъектами, органами местного самоуправления и организациями отдыха детей.

Министерство также наделено полномочиями по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха детей.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон об организации детского отдыха в РФ, который предусматривает меры, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья детей.

Закон предусматривает обязательные единые требования, которые должны выполнять организации отдыха и оздоровления детей вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, устанавливает общие требования к туристическим маршрутам при прохождении их детьми. Также предлагается создать федеральный реестр сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления. Порядок его формирования и ведения устанавливается правительством РФ.