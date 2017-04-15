Конка 19-го века и "умный транспорт" проедут по Москве 15 апреля

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Колонна уникального ретротранспорта проедет по центральным улицам Москвы в субботу, 15 апреля, в рамках ежегодного Парада трамваев. В этом году парад приурочен к 118 — летию запуска трамвайного движения в столице.

Масштабное мероприятие традиционно начнется с пробега колонны трамвайных вагонов по центру города, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества – выставка раритетных и совсем новых, инновационных транспортных средств.

Конка XIX века и инновационный трамвай "Витязь"

Пришедшие на Чистопрудный бульвар в этот день увидят порядка 16 трамваев, в числе которых окажется настоящая жемчужина московского транспорта — восстановленная на основе сохранившихся фотографий и документов конка 1884 года — один из самых любимых москвичами экспонатов. Вместе с конкой, запряженной лошадьми, по бульвару запустят легендарный вагон "Ф", выпущенный в 1908 году.

Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта в выставке примут участие и "новички".

Наряду с вагоном серии "Ф" 1908 года, чешскими вагонами "Татра" и звездой фильма "Место встречи изменить нельзя" — трамваем "КМ" по Москве пройдут специальный рельсоочистительный вагон "РОСТ", который в настоящее время только тестируется в столице, вагон-вышка для обслуживания контактной сети, а также коллекция ретроавтомобилей музея "Московский транспорт".

В числе основных участников выставки новой серии также трамвай "Витязь-М" — один из первых трехсекционных низкопольных трамваев, совсем недавно вышедший на московские дороги.

Викторины и мастер классы

Организаторы парада подготовили насыщенную развлекательную программу как для взрослых, так и для маленьких гостей парада. К примеру, юные посетители смогут изготовить картонную модель трамвая, а взрослые — поучаствовать в конкурсах и ответить на вопросы викторин. На Чистопрудном бульваре перед гостями выступят музыкальные и творческие коллективы.

Всех посетителей праздника будут встречать артисты в костюмах различных эпох.

Тематические билеты

Специально в канун парада власти города выпустили уникальные памятные билеты с изображениями старинных вагонов.

"Мы увеличили количество проездных с изображениями ретротрамваев до 1,2 миллиона, чтобы как можно больше пассажиров смогли узнать об очередном параде, а также пополнить свои коллекции билетов", – прокомментировал генеральный директор "Мосгортранса" Евгений Михайлов. Он пригласил всех жителей столицы посетить парад 15 апреля.