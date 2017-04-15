Конка 19-го века и "умный транспорт" проедут по Москве 15 апреля

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Колонна уникального ретротранспорта проедет по центральным улицам Москвы в субботу, 15 апреля, в рамках ежегодного Парада трамваев. В этом году парад приурочен к 118 — летию запуска трамвайного движения в столице.
Масштабное мероприятие традиционно начнется с пробега колонны трамвайных вагонов по центру города, а с 12 до 15 часов на Чистопрудном бульваре состоится основная часть торжества – выставка раритетных и совсем новых, инновационных транспортных средств.
Конка XIX века и инновационный трамвай "Витязь"
Вместе с раритетными экспонатами наземного транспорта в выставке примут участие и "новички".
В числе основных участников выставки новой серии также трамвай "Витязь-М" — один из первых трехсекционных низкопольных трамваев, совсем недавно вышедший на московские дороги.
Викторины и мастер классы
Всех посетителей праздника будут встречать артисты в костюмах различных эпох.
Тематические билеты
Специально в канун парада власти города выпустили уникальные памятные билеты с изображениями старинных вагонов.
"Мы увеличили количество проездных с изображениями ретротрамваев до 1,2 миллиона, чтобы как можно больше пассажиров смогли узнать об очередном параде, а также пополнить свои коллекции билетов", – прокомментировал генеральный директор "Мосгортранса" Евгений Михайлов. Он пригласил всех жителей столицы посетить парад 15 апреля.