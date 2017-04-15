Первая в этом году церемония развода караулов пройдет на площади у Кремля

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов пройдет 15 апреля на Соборной площади Московского Кремля, сообщил Центр по связям с общественностью ФСО РФ.

"Пятнадцатого апреля 2017 года в 12.00 на Соборной площади Московского Кремля пройдет первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка", — говорится в сообщении.

Как правило, церемония включает в себя демонстрацию наиболее ярких строевых приемов почетного караула кремлевского полка с оружием и конную карусель кавалеристов.

Президентский (Кремлевский) полк — уникальная воинская часть. Она решает специфические боевые задачи по обеспечению безопасности первых лиц государства и сохранности кремлевских ценностей. Полк входит в состав Федеральной службы охраны, имеет статус спецслужбы и подчиняется непосредственно президенту России — Верховному главнокомандующему.

Разводы пеших и конных караулов, возрожденные в 2005 году, проводятся только в теплое время года, так как зимой военнослужащие Президентского полка активно тренируются.

Подобные церемонии проводились в царской России, но чаще не в Кремле, а там, где в этот момент находился император — в Санкт-Петербурге или в Петергофе. В советские времена церемониал запомнился сменой часовых у мавзолея Ленина. Затем так называемый "пост номер один" был восстановлен у Могилы Неизвестного Солдата.

Порядок возрожденной церемонии развода пеших и конных караулов разрабатывали военнослужащие Президентского полка и сотрудники протокола президента России под руководством коменданта Кремля и по согласованию с Геральдическим советом при главе государства. При подготовке сценария церемонии его разработчики знакомились с аналогичными церемониями в других странах, в том числе Таиланде и Великобритании.