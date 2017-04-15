Вестибюль станции "Нахимовский проспект" закроют на выходные из-за ремонта

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Северный вестибюль станции "Нахимовский проспект" в московском метро закроют на выходные из-за работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе подземки.

"С 22.00 пятницы, 14 апреля, до открытия метрополитена 16 апреля для пассажиров будет закрыт северный вестибюль станции "Нахимовский проспект", — следует из релиза.

Для входа и выхода пассажирам необходимо пользоваться южным вестибюлем.

Также в метрополитене рассказали, что частично в выходные закроют вестибюль "Третьяковской".