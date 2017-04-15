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Общество

"Я учусь у этих детей": Маргарита Суханкина об участниках "Ты супер!"

Сюжет:
Шоу "Ты супер" (47)
19:0015.04.2017
(обновлено: 20:20 16.04.2017)
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Член жюри проекта Ты супер! Маргарита Суханкина
© Фото: НТВ

Певица и исполнительница всех золотых хитов группы "Мираж", мама двух приемных детей Маргарита Суханкина рассказала, каково это — быть судьей международного детского вокального шоу "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства Sputnik, кого из участников проекта любят ее дети, а также дала наставления тем ребятам, кто не прошел в следующий тур.

— Маргарита, какие эмоции вы испытываете, выходя на сцену? И как вы думаете, дети из проекта "Ты супер" очень переживают на сцене?

Певица Юлианна Караулова спела дуэтом с участницей шоу Ты супер! Дарьей Поповой
© Фото: PR-служба НТВ
Шоу "Ты супер!" сблизило Одессу, Луганск и Севастополь
- Я артистка и когда выхожу на сцену, кроме радости, других эмоций не испытываю. Я обожаю это состояние, встречу со своей аудиторией. Я знаю, как управлять любой публикой, знаю, что надо делать, как надо петь и умею это делать. А те детки, которые выходят на сцену впервые, а перед ними сидят взрослые дяди и тети, которые сейчас будут судить, смотреть и выбирать… Мне даже сложно представить, что они испытывают. Ведь надо уметь собраться, надо иметь огромную силу воли, а детки у нас не простые.

Это волнительный момент, и мы всегда переживаем, сидя в своих креслах. Зачастую даже сильнее, чем они. Плачем вместе с ними, а иной раз вообще ком к горлу подступает, когда видишь, как расстраивается ребенок. Даже если это подростки, они же все равно дети.

— Вы уже знаете каждого ребенка на проекте. Есть что-то, чему члены жюри могут научиться у детей?

— Всю биографию этих деток мы знаем (прим.ред. — в конкурсе "Ты супер!" участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей.). То, через что они прошли, — никому не пожелать такого. То, что они каким-то невероятным способом находят в себе силы выходить на сцену и выдавать абсолютный позитив, если это веселая песня — это вызывает восхищение. Если это грустная, то это трагизм, который разрывает сердце. Мы учимся у них искренности, потому что на этой сцене стоят абсолютные ангелы. Дети, за плечами у которых непростая жизнь, но они при этом не сломались. Я учусь у этих детей и уверена, что буду учиться еще всю жизнь.

—  У ваших детей уже есть свои любимчики на проекте?

Алексей Чумаков вселил уверенность в участницу Ты супер! Арину Утемишеву
© Фото: пресс-служба НТВ
Алексей Чумаков вселил уверенность в участницу "Ты супер!"
- Моим детям нравится проект "Ты супер!", как поют многие мальчики и девочки. Их мнения разнятся, но любимчиков пока нет. Они могут просто сказать мне: "Мам, вот мне очень понравилась эта девочка". А могут отметить ребенка, потому что им просто платье понравилось. Конечно же, они не совсем понимают, что это конкурс. Они пока всего этого не знают, да я и не хочу, чтоб знали. Это же жуткое испытание…

Мои дети — Львы по гороскопу. Особенно это видно по Сереже — он очень не любит проигрывать, для него это просто трагедия. Сейчас он учится не расстраиваться из-за проигрышей, раньше Сережа вообще постоянно рыдал. Постепенно это проходит, и сын этим гордится. Говорит мне иногда: "Мам, видишь, я не выиграл в футбол, но не расстроился. Все нормально". А я ему отвечаю: "Ты супер!".

— Что бы вы пожелали людям, которые хотят взять в свою семью ребенка из детского дома?

— Я им хочу сказать, чтобы они шли к своей мечте. Чтобы не развернулись на последнем этапе и не передумали. Самое главное, что я всегда всем говорю: если ты решился взять ребенка — ты пришел не в магазин, на вашем пути будут болезни, ушибы, взлеты и падения, расстройства, капризы. Ко всему этому нужно относиться с терпением. Люди должны понимать, что обратного пути нет. Это не бракованный товар, который вы можете вернуть в магазин. Теперь этот человек будет с тобой и ты будешь в ответе за него всю жизнь. Этим детям, впрочем, как и всем другим, необходима любовь и понимание того, что он нужен. Мне много раз дети заглядывали в глаза с вопросом: "Мама, а ты нас никому не отдашь? Мы с тобой навсегда?". И это было на протяжении практически двух лет. Сегодня этих вопросов нет.

— Пожелайте что-нибудь детишкам, которые не прошли в следующий тур на проекте "Ты супер!"

Новый бойз-бенд Иван-International на шоу Ты супер!
© Фото: пресс-служба НТВ
Новый бойз-бенд "Иван-International" - только на шоу "Ты супер!"
- Я хочу пожелать всем ребятам из проекта "Ты супер!", чтобы они не расстраивались, что бы тут ни случилось. Судьбу не обманешь, она уже сложится у тех, кто с самого первого дня стояли на этой сцене. Они уже супер, потому что каждый человек — супер! Эти детки уже избранные, если попали на проект. Их уже увидела и полюбила вся страна. У них открылись ворота в волшебный город, как в сказке "Золотой ключик". Бывает так, что артисты выигрывают конкурсы и завоевывают первые места, а потом пропадают. А бывает, что кого-то не выбирают, кто-то соскакивает, но потом мы понимаем — вот она — звезда! На нашем проекте детей много, и хочется всех взять, но это невозможно. Я хочу, чтобы никто ни в коем случае не расстраивался, потому что они все уже супер!

Шоу "Ты супер!" на НТВ продолжается. Партнер музыкального шоу — информационное агентство и радио Sputnik — будет по-прежнему знакомить своих читателей со всеми новостями проекта на своих ресурсах. Каждую субботу в 20:00 мск на интернет-порталах Sputnik в десяти странах СНГ и Балтии запускается трансляция прямых эфиров вокального конкурса.

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