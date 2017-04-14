В Базеле во второй раз пройдет акция "Бессмертный полк"

ЖЕНЕВА, 14 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Акция "Бессмертный полк" вновь пройдет в швейцарском городе Базель на кладбище Хёрнли, где захоронены останки советских солдат времен Второй мировой войны, сообщила РИА Новости организатор акции Светлана Конев.

"Мы не будем устраивать шествия, потому что в Швейцарии есть своя традиция празднования 9 мая, и мы не хотим ее нарушать. Мы приедем на кладбище, где послы разных стран возлагают венки в честь павших солдат, выстроимся в колонну и просто почтим память всех, кто сражался за нашу Родину", — сказала она.

По словам Конев, в настоящее время обсуждается возможность направить бесплатные автобусы из Берна, Цюриха и Женевы в Базель для всех желающих участвовать в мемориальной церемонии.

"В течение двух недель мы сообщим специальный адрес, на который можно будет прислать заявку на поездку в бесплатных автобусах", — добавила она.

Конев также подчеркнула, что в нынешнем году очень возросла координация соотечественников, проживающих за рубежом, которые проводят подобные акции в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе благодаря созданию специальной страницы для соотечественников в социальной сети Facebook.

"В этом году к нам даже присоединилась Республика Конго, где наши соотечественники хотят провести акцию "Бессмертный полк". К нам присоединилось движение "Бессмертный полк России", очень помогает "Ассоциация журналистов и СМИ зарубежья", которая на странице в Facebook публикует информацию о проведении акции в разных странах", — отметила Конев.

Она добавила, что организаторы "Бессмертного полка" учли все плюсы и минусы предыдущих акций и в этом году даже выделили специальный номер телефона для волонтеров, а также тех, кто хочет получить больше информации о проведении шествия.

Акция "Бессмертный полк" в Швейцарии проводится совместно с посольством Российской Федерации в Швейцарии и постпредством РФ в Женеве. В организационный комитет вошли культурная ассоциация "Русский Цюрих", образовательный центр "Матрешка", "Культурная Ассоциация "Русский Базель", "Ассоциация Русский Дом, культурный и учебный центр", Благотворительный Фонд "Табор", "Общество Русской Культуры в Швейцарии", интернет-портал "Вся Швейцария на ладони", "Русские Культурные Сезоны" и фонд "Мир и гармония".