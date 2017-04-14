В Базеле во второй раз пройдет акция "Бессмертный полк"

ЖЕНЕВА, 14 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Акция "Бессмертный полк" вновь пройдет в швейцарском городе Базель на кладбище Хёрнли, где захоронены останки советских солдат времен Второй мировой войны, сообщила РИА Новости организатор акции Светлана Конев.
По словам Конев, в настоящее время обсуждается возможность направить бесплатные автобусы из Берна, Цюриха и Женевы в Базель для всех желающих участвовать в мемориальной церемонии.
"В течение двух недель мы сообщим специальный адрес, на который можно будет прислать заявку на поездку в бесплатных автобусах", — добавила она.
"В этом году к нам даже присоединилась Республика Конго, где наши соотечественники хотят провести акцию "Бессмертный полк". К нам присоединилось движение "Бессмертный полк России", очень помогает "Ассоциация журналистов и СМИ зарубежья", которая на странице в Facebook публикует информацию о проведении акции в разных странах", — отметила Конев.
Она добавила, что организаторы "Бессмертного полка" учли все плюсы и минусы предыдущих акций и в этом году даже выделили специальный номер телефона для волонтеров, а также тех, кто хочет получить больше информации о проведении шествия.
Акция "Бессмертный полк" в Швейцарии проводится совместно с посольством Российской Федерации в Швейцарии и постпредством РФ в Женеве. В организационный комитет вошли культурная ассоциация "Русский Цюрих", образовательный центр "Матрешка", "Культурная Ассоциация "Русский Базель", "Ассоциация Русский Дом, культурный и учебный центр", Благотворительный Фонд "Табор", "Общество Русской Культуры в Швейцарии", интернет-портал "Вся Швейцария на ладони", "Русские Культурные Сезоны" и фонд "Мир и гармония".