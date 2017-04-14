Самым богатым в правительстве Москвы стал глава международного департамента

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Самые высокие доходы в московском правительстве в 2016 году получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин, в прошлом году он заработал почти 95 миллионов рублей, следует из декларации на официальном портале мэра.

Согласно опубликованным данным, в его собственности находятся шесть дачных участков, общая их площадь составляет 15,2 тысячи квадратных метров, таунхаус в 413 "квадратов" и две квартиры площадью 175,8 и 74,1 квадратных метров.

Как следует из декларации, несовершеннолетний ребенок Черемина владеет квартирой в России (133 квадратных метров) и домом в Израиле (425,8 квадратных метров).