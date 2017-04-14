Член совета директоров "Ведомостей" Кудрявцев извинился перед Фридманом

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев в сообщении в соцсети Facebook принес свои извинения бизнесмену, одному из бенефициаров консорциума "Альфа-групп" Михаилу Фридману за статью, которая стала предметом спора между сторонами.

Ранее в Останкинском суде Москвы сообщила РИА Новости, что Фридман подал к "Ведомостям" иск о защите деловой репутации в связи со статьей от 27 февраля с заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии". Бизнесмен просит опровергнуть распространенные сведения, пояснили в суде.

Главный юрист "Ведомостей" Владимир Румянцев сообщал, что Фридман также написал заявление в полицию с требованием возбудить против автора статьи уголовное дело о клевете.

"За эти сутки выяснилось, что редакция газеты не сделала все, что было необходимо, чтобы получить комментарий Михаила Фридмана и "Альфа-групп", что плохо по отношению прежде всего к читателям. Но это редакционные дела, я надеюсь, что газета найдет разумный способ вернуться к теме и представить публике всю полноту информации и позиции всех сторон, как и делается обычно. Но тем самым часть моих вчерашних упреков Михаилу Фридману была несправедливой, и я приношу ему извинения", — написал Кудрявцев в Facebook. Ранее он заявлял, что Фридман и его сотрудники не отвечали на вопросы журналистов и не объясняли свою позицию до публикации, а также не предлагали вариантов досудебного решения после.

При этом член совета директоров газеты по-прежнему считает, что уголовное преследование журналистов по таким поводам "недопустимо и не в интересах российского бизнеса и общества в целом". "В остальном, дальнейшие решения по этому делу целиком в компетенции менеджмента и редакции "Ведомостей", команды "Альфы", и, если не будет найдено другое выхода — гражданского суда", — резюмировал Кудрявцев.

Ранее в пятницу шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков заявил RNS, что при подготовке статьи о Фридмане, ставшей поводом к подаче судебного иска, была допущена "человеческая ошибка" — за комментариями по статье сотрудники газеты обратились не по адресу. По его словам, ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции.

Фридман позже в пятницу заявил РИА Новости через своего официального представителя, что готов прекратить судебное разбирательство с "Ведомостями", если газета напишет опровержение. При этом бизнесмен назвал "позитивным фактом" то, что редакция частично признала свою неправоту, назвав статью "человеческой ошибкой".