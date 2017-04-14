Фридман готов отозвать иск к "Ведомостям", если газета напишет опровержение

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Миллиардер Михаил Фридман готов прекратить судебное разбирательство с газетой "Ведомости" в случае, если издание напишет опровержение, сообщил РИА Новости бизнесмен через официального представителя.

В пятницу шеф-редактор "Ведомостей" Дмитрий Симаков сообщил RNS, что при подготовке статьи "Ведомостей" о Фридмане, ставшей поводом к подаче судебного иска против газеты, была допущена "человеческая ошибка" — за комментариями по статье сотрудники газеты обратились не по адресу. По его словам, ошибка произошла по вине нескольких сотрудников редакции.

"Я с уважением отношусь к журналистской профессии, считаю ее очень важной. Газета "Ведомости" всегда была для меня одним из самых авторитетных деловых изданий страны. То, что редакция частично признала свою неправоту, назвав ее "человеческой ошибкой", — факт, конечно, позитивный", — отметил Фридман.

"В то же время еще раз подчеркиваю, что в своем иске я требую не признания нарушений в процессе написания статьи, а опровержения ложной информации, в ней содержащейся. В случае, если редакция добровольно признает свою неправоту в полном объеме и будет готова написать всеобъемлющее опровержение всех недостоверных фактов, я буду рад прекратить судебное разбирательство", — заявил Фридман.

Ранее пресс-секретарь Останкинского суда Москвы сообщила РИА Новости, что Фридман подал к "Ведомостям" иск о защите деловой репутации в связи со статей от 27 февраля с заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии".

Бизнесмен просит опровергнуть распространенные сведения, добавили в суде. По данным СМИ, Фридман также написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи.