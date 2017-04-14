На пасхальном фестивале в Москве пройдет мастер-класс по флористике

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Известный декоратор, фотограф и блогер Софья Филиппова проведет для гостей фестиваля "Пасхальный дар" мастер-класс по праздничному декорированию и покажет, как украсить цветами праздничный стол на Пасху, сообщает mos.ru.

Участники занятия узнают все тонкости создания торжественной атмосферы с помощью живых растений.

Также все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию мастер-класса в аккаунте городских уличных мероприятий "Московские сезоны" в социальной сети Instagram.