В столице состоится показ видеоверсии спектакля "Риголетто"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. 19 апреля в киноклуб "Архикино" вечер памяти Андрея Денникова — актера и режиссера Государственного академического центрального театра кукол имени С.В. Образцова, сообщает сайт mos.ru.

В рамках мероприятия состоится показ видеоверсии спектакля "Риголетто" (2008). В постановке Андрей Денников выступил одновременно как сценограф, создатель кукол и исполнитель всех оперных партий, включая женские. Музыка Верди представлена в электронной версии аранжировщика Максима Лебедева.

Посетить киновечер можно по предварительной записи по телефону: 8 (926) 344-89-22. Регистрация завершается 18 марта в 18:00.