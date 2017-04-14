В Госдуме хотят разрешить фигурантам уголовных дел выезжать на похороны

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В Госдуму внесён доработанный с учётом замечаний правительства законопроект, представляющий подозреваемым и обвиняемым, в отношении которых применена мера пресечения в виде ареста, возможность покинуть следственный изолятор на короткое время в связи с тяжёлой болезнью или смертью одного из родственников.

Авторами документа значатся глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин в его бытность сенатором и сенатор Вадим Тюльпанов, который успел принять участие в работе над законопроектом до своей кончины.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект подготовлен в целях дальнейшей гуманизации уголовно-процессуального законодательства

"Законопроект направлен на предоставление подозреваемому и обвиняемому, в отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, возможности краткосрочного выезда из следственного изолятора или места отбывания домашнего ареста в связи со смертью или тяжелым заболеванием близких родственников", — говорится в тексте.

Законопроект, вносящий изменения в статьи 107 и 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривает, что подозреваемым и обвиняемым, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста, следователем и судом могут быть разрешены краткосрочные выезды. Выезды предоставляются за пределы следственных изоляторов в сопровождении сотрудников федеральной службы исполнения наказания, осуществляющего контроль за нахождением подозреваемого. Продолжительность таких выездов не может превышать двух суток, не считая времени в пути.

Как отмечают авторы законопроекта, в настоящее время Уголовно-исполнительный кодекс РФ предоставляет право на такие краткосрочные выезды в случае болезни родственников осуждённым к лишению свободы.

"Отсутствие положений о праве подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на краткосрочные выезды ставит их в неравное положение по сравнению с лицами, в отношении которых уже вынесены обвинительные приговоры, тем самым нарушая конституционные принципы равенства всех перед законом и судом и презумпции невиновности", — подчёркивают они.

Как отмечается в пояснительной записке, фактически установленный запрет на предоставление подозреваемому, обвиняемому возможности выезда из следственного изолятора или места отбывания домашнего ареста в связи со смертью или тяжелым заболеванием близких родственников, "не оправдан интересами защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства, нарушает их конституционное право на уважение частной и семейной жизни и превращает содержание под стражей в наказание".

Как отметил Константин Добрынин, именно Вадим Тюльпанов изначально был инициатором работы над этим законопроектом.

"Это очень человеческий законопроект, я рад, что после его смерти законопроект внесен в Госдуму и станет законом. Это будет лучшей памятью для сенатора Тюльпанова и помощью нашим гражданам, права которых сейчас нарушаются", — сказал Добрынин РИА Новости.-0-