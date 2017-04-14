В "Аптекарском огороде" в Москве распустились первоцветы

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. К открытию XVII весеннего фестиваля цветов, которое состоится 15 апреля, в "Аптекарском огороде" распустились медовые хохлатки, сибирские пролески, крокусы, подснежники и другие первоцветы, сообщает mos.ru.

"В основе нашего первоцветного ковра — характерные для средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в "Аптекарском огороде" всегда. Микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен", — рассказал директор сада Алексей Ретеюм.

По его словам, подснежники и крокусы отцветут уже к началу следующей недели. Остальные первоцветы продержатся до конца апреля, а на смену им придут сакуры, яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль и черемуха. В это же время распустятся экзотические магнолии.