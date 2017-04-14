Открылась выставка "Россия городская и усадебная"

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. 14 апреля в Доме Высоцкого на Таганке открылась художественная выставка "Россия городская и усадебная". В экспозиции представлены работы членов творческих объединений и победителей VIII Международного конкурса "Во имя мира на Земле", сообщает сайт mos.ru.

На полотнах отразились два разных жизненных уклада — парадный городской и степенный усадебный. Оба эти мироустройства оставили свое архитектурно-парковое и культурное наследие. Дворцы, соборы, парки, придворный Петербург, купеческая Москва и дворянские гнезда — все это стало предметом творческого внимания художников.

Выставка приурочена к Дням культурного и исторического наследия. Вход свободный. Экспозицию можно посетить до 30 апреля.