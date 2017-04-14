Страховщики: пострадавшим в ДТП под Омском выплаты не положены

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пострадавшим и родственникам погибших при столкновении поезда со школьным автобусом под Омском не положены страховые выплаты, поскольку автобус не был застрахован по договору страхования ответственности перевозчика перед пассажирами, сообщается в совместном пресс-релизе Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

"Школьный автобус, который столкнулся с грузовым поездом под Омском, не был застрахован по договору страхования ответственности перевозчика перед пассажирами", — приводятся слова президента НССО Игоря Юргенса.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах региона сообщил, что два человека погибли, еще один пострадал при столкновении грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде в Нововаршавском районе Омской области. По его данным, в микроавтобусе находились 10 детей. Погибли водитель и сопровождающий, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. По сообщению Западно-Сибирской железной дороги, виновником ДТП был водитель автобуса, выехавший на запрещающий сигнал светофора.

Юргенс напомнил, что с 1 января 2013 года в России действует закон №67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу.

Он также пояснил, что в настоящее время обязанность страховать ответственность перед пассажирами распространяется лишь на коммерческие перевозки, при этом перевозки, например, школьников, спортсменов, врачей и пациентов и других групп пассажиров некоммерческого транспорта не охвачены обязательным страхованием ответственности перевозчиков. Отмечается, что союз неоднократно выступал с инициативой включить школьные автобусы и другие виды некоммерческого транспорта в число обязательных объектов обязательного страхования перевозчиков.