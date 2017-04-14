В Москве врачи обсудят вопросы специализированной помощи детям

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. С 17 по 19 апреля состоится XI Международная научно-практическая конференция, посвященная специализированной помощи детям. Мероприятие пройдет в московском Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, сообщает сайт mos.ru.

Эксперты обсудят вопросы психоневрологии, эпилептологии, анестезиологии, реаниматологии, реабилитации, нейрохирургии, фетальной, челюстно-лицевой хирургии, педиатрии и паллиативной помощи детям. Ведущие онкологи проведут симпозиум, посвященный теме "Нейробластома". Кроме того, будет работать секция сестринского дела, где слушателям расскажут об особенностях ухода за детьми.