В Минздраве рассказали, в каких сферах особенно нужны волонтеры

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Основные сферы, которые сегодня требуют помощи волонтеров в России, это профилактика ВИЧ и пропаганда здорового образа жизни, сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.

"Мы для себя видим, наверное, наибольшие две сейчас точки приложения усилий волонтеров — это профилактика неинфекционных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, и это профилактика ВИЧ. Потому что очевидно, что сегодня ВИЧ выходит за пределы групп риска", — сказал Салагай на панельной дискуссии в рамках Всероссийского форума волонтеров-медиков, который стартовал в Москве в пятницу.

При этом он отметил, что при выборе волонтерской деятельности нужно исходить прежде всего из своих интересов и "внутренних потребностей".