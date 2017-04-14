В Минздраве рассказали, в каких сферах особенно нужны волонтеры
12:3714.04.2017
(обновлено: 12:38 14.04.2017)
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Основные сферы, которые сегодня требуют помощи волонтеров в России, это профилактика ВИЧ и пропаганда здорового образа жизни, сообщил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай.
"Мы для себя видим, наверное, наибольшие две сейчас точки приложения усилий волонтеров — это профилактика неинфекционных заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, и это профилактика ВИЧ. Потому что очевидно, что сегодня ВИЧ выходит за пределы групп риска", — сказал Салагай на панельной дискуссии в рамках Всероссийского форума волонтеров-медиков, который стартовал в Москве в пятницу.
При этом он отметил, что при выборе волонтерской деятельности нужно исходить прежде всего из своих интересов и "внутренних потребностей".