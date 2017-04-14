Столичные школьники показали лучшие результаты в олимпиаде по истории

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. С 8 по 14 апреля в Архангельске проходила всероссийская олимпиада по истории. Школьники из Москвы показали лучший командный результат за последние десять лет. На заключительном этапе они завоевали 44 диплома, сообщает сайт mos.ru.

Соревнования проходили в два этапа — ученики демонстрировали свои знания в письменной и устной форме. Победителями стали десять москвичей, призерами — 34. Среди девятиклассников лучшим оказался Петр Попов из школы №1514, а среди десятиклассников — Юрий Хандкаров из университетской гимназии МГУ.