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Общество

Русфонд и Казанский университет создадут регистр доноров костного мозга

12:1614.04.2017
(обновлено: 12:18 14.04.2017)
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Казань. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 14 апр — РИА Новости, Ирина Дурницына. Казанский федеральный университет (КФУ) и Русфонд подписали договор о реализации совместного социально-ориентированного проекта по развитию российского Национального регистра доноров костного мозга, первый транш в рамках которого в объеме 5 миллионов рублей фонд перечислит на оборудование лаборатории и проведение первых тестов, сообщает университет.

Скриншот страницы сайта Русфонда
© Русфонд
Девушке из Казахстана нашли донора костного мозга в России
"Договоренность о формировании национального регистра доноров Татарстана была достигнута в мае 2016 года на встречах благотворительной организации с руководителями министерства здравоохранения Татарстана и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Казанский университет был выбран в качестве партнера благодаря наличию высокотехнологичной инфраструктуры, лабораторий, имеющих возможность проведения типирования образцов", — говорится в сообщении.

Созданием Национального регистра доноров костного мозга Русфонд занимается с 2013 года. В настоящее время регистр, создаваемый на пожертвования граждан страны, состоит из десяти региональных и ведомственных баз данных и насчитывает более 67 тысяч потенциальных доноров, готовых поделиться своим костным мозгом с тяжелобольными пациентами.

По словам президента Русфонда Льва Амбиндера, формирование регистра доноров костного мозга в Татарстане, учитывая уникальное генетическое разнообразие населения, поможет многим нуждающимся в дорогостоящей и сложной процедуре найти неродственного донора.

Социальное проектирование: от музыкотерапевтов до доноров костного мозга
Корги Чака и студенты Школы тестируют будки, построенные для петербургского приюта Верность
© Фото: предоставлено Благотворительным фондом Владимира Потанина

В рамках Школы прошла презентация проекта "Щедрый вторник" - глобальной благотворительной инициативе, к которой в этом году присоединилась и Россия. А затем все желающие поработали на свежем воздухе: студенты строили будки для собак из приюта "Верность" в Санкт-Петербурге. Волонтерская акция "НезаБудка" поможет решить "жилищную проблему" десяткам собак.


"Тестировал" будки пес Чака породы вельш корги пемброк. Такая собака есть у королевы Елизаветы II. Вельш-корги отличает огромное жизнелюбие, живость, доброжелательность. Это очень веселая и подвижная собака, которая любит игры и длительные прогулки. Чака выбрал самую удобную, по его мнению, будку.

Знакомство участников Школы проходит в формате Business Dating
© Фото: предоставлено Благотворительным фондом Владимира Потанина
Участников расставляют друг напротив друга. За 2 минуты они должны рассказать о том, какими волшебными людьми являются. Затем участники достают телефоны, чтобы запечатлеть собеседника с визиткой в руках и его рассказ о себе и своих самых сильных сторонах. Это возможность узнать самые интересные факты из биографии человека, а для авторов проектов завлечь новых людей к себе в команду или масштабировать его на другие города.
Участники Мастерской волонтерства приехали с проектными идеями, которые не требуют финансирования
© Фото: предоставлено Благотворительным фондом Владимира Потанина
На Школе работали индивидуальные обучающие траектории, одна из которых "Мастерская волонтерства". Участники приехали с проектными идеями, которые можно реализовать индивидуально и которые не требуют финансирования. Волонтеры представили самые разнообразные проекты - от "умного" материнства до музыкального добровольчества.
Антон Черепанов из Московского государственного педагогического университета планирует развивать музыкальное волонтерство.
© Фото: Благотворительный фонд Владимира Потанина
Антон Черепанов из Московского государственного педагогического университета планирует развивать музыкальное волонтерство. Антон из Барнаула, именно здесь он придумал проект по музыкотерапии: оркестр "Импровиз" устраивает музыкальные тренинги в больницах, приютах и хосписах, где детей и взрослых учат играть на разных музыкальных инструментах. За час группа незнакомых людей объединяется в музыкальную группу. В самом оркестре "Импровиз" участвуют люди с ограниченными возможностями, ДЦП.
Около 60 социально значимых проектов боролись за получение гранта, около 30 волонтерских проектов были представлены участникам Школы
© Фото: предоставлено Благотворительным фондом Владимира Потанина
Около 60 социально значимых проектов боролись за получение гранта, около 30 волонтерских проектов были представлены участникам Школы. Общий грантовый фонд Школы составил 2 млн рублей. Обучение здесь дает возможность участникам расширить границы личностной и профессиональной самореализации: принять участие в обучающих мероприятиях, тренингах, мастер-классах, дискуссиях, а главное − приобрести навыки социального проектирования, пройдя интенсивный практикум и выиграв грант на реализацию своей идеи.
Оксана Орачева не сомневается в том, что Школа изменит жизнь ее участников
© Фото: предоставлено Благотворительным фондом Владимира Потанина

В этом году организаторы получили более 5 тысяч заявок, порядка 2 тысяч человек участвовали в очных отборах, в грантовом конкурсе соревновались более 700 преподавателей магистратур.


"География конкурса очень широка. Лидеры по количеству победителей - Томск, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Владивосток, Москва и Санкт-Петербург. Школа - это старт в будущее, новые возможности, знакомства, впечатления. Не сомневаюсь, что она изменит вашу жизнь", - сказала генеральный директор фонда В. Потанина Оксана Орачева.

Команда проекта Отражение получила грант в 330 тысяч рублей на поддержку базы доноров костного мозга.
© Фото: Благотворительный фонд Владимира Потанина

Сразу два проекта по расширению базы потенциальных доноров костного мозга стали победителями и получили гранты - "+500 доноров" и "Отражение".


"Наша команда объединила пять девушек из трех самых крупных городов России - Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска. Почти у каждой из нас есть своя непростая история и благородные цели, которые разбудили в нас желание изменить стереотипное отношение людей к донорству костного мозга, - рассказала Анастасия Леонова, один из авторов проекта "Отражение" (справа). - Российский национальный регистр включает сейчас менее 1% жителей России, что делает шанс найти донора для больного лейкемией крайне малым. Мы повысим информированность о донорстве костного мозга и организуем процедуры типирования, в результате которых за первый год регистр увеличится, как минимум, на 1000 потенциальных доноров. Помощь в проведении анализов нам окажет Русфонд".


Команда проекта "Отражение" получила грант в 330 тысяч рублей на поддержку базы доноров костного мозга.

Магистр игры Что? Где? Когда? Максим Поташев рассказал слушателям об алгоритме принятия решений
© Фото: предоставлено Благотворительным фондом Владимира Потанина
Магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев рассказал слушателям Школы об алгоритме принятия решений, который оказался очень важным для социальных проектировщиков. Один из принципов, лежащих в основе принятия решения - "10-10-10". Каждый должен задать себе вопрос: "Что будет с решением, которое ты принимаешь, через 10 мин, через 10 часов и через 10 мес?"
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Договор предполагает расширение возможностей и технологий для исследований. В частности, внедрение NGS технологий для HLA-типирования потенциальных доноров костного мозга и включения их данных в базу российского Национального регистра доноров костного мозга. Проект предполагается реализовывать в три этапа. На первом — до сентября 2017 года — запланирована отработка методов типирования на NGS. На втором этапе — до конца 2017 года — пройдет типирование на NGS не менее одной тысячи образцов крови потенциальных доноров. На третьем — самом массовом этапе работ — предполагается провести 25 тысяч типирований потенциальных доноров Национального регистра доноров костного мозга.

Первый транш со стороны Русфонда — пять миллионов рублей — как ожидается, в скором времени будет направлен на оборудование лаборатории и проведение первых тестов. На базе КФУ реализацией проекта по созданию Национального регистра доноров костного мозга занимается Институт фундаментальной медицины и биологии. Необходимые технологические процедуры проводятся в лабораториях, созданных в рамках САЕ "7П трансляционная медицина", и на базе проекта OpenLab "Генные и клеточные технологии". С 2016 года туда уже начали доставлять образцы крови, собранные казанскими партнерами проекта — Детской республиканской клинической больницей, Межрегиональным клинико-диагностическим центром.

В настоящее время в биобанке КФУ имеется более 900 образцов крови потенциальных доноров костного мозга, более 200 образцов уже проанализированы и внесены в общероссийский реестр. Из них два человека совпали по 5 из 10 локусов и уже могут стать донорами костного мозга.

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