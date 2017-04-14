Антикварная барахолка в "Сокольниках" откроется 15 апреля

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Торговать винтажными предметами будут по выходным на Песочной аллее или на площадке гайд-парка, сообщается на сайте mos.ru.

Один из старейших московских парков, "Сокольники", и организаторы проекта "Дом-музей" 15 апреля открывают новый сезон работы антикварной барахолки. Это единственный регулярный блошиный рынок в исторической части столицы.

Он будет открываться попеременно в двух точках парка: на Песочной аллее (пересечение с Митьковским проездом) и на площадке гайд-парка. Барахолка работает каждую субботу и несколько воскресений в месяц с 10:00 до 18:00. Вход для посетителей свободный.

На блошином рынке москвичи и гости столицы найдут старинные предметы быта и интерьера, винтажную одежду, игрушки, бижутерию, книги и журналы, фарфор и стекло, сувениры и подарки. Продать ставшие ненужными вещи может каждый — для этого достаточно арендовать столик для торговли на блошином рынке.