На портале "Наш город" запустили прием обращений по программе "Моя улица"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. У горожан появилась возможность сообщить о нарушениях при проведении работ по благоустройству по программе "Моя улица" 2017 года. Онлайн-обращение можно оставить на портале "Наш город", если стройплощадки не отделены ограждениями, на улицах отсутствуют временные деревянные тротуары и пандусы для пешеходов, а строительная техника перекрывает проход и проезд на тех участках города, где работы не ведутся, сообщается на сайте mos.ru.

Для этого на портале нужно выбрать категорию "Городская территория", а затем перейти в тему под названием "Благоустройство улиц — Некачественное содержание места проведения работ". Из списка городских улиц надо выбрать именно ту, где проблема была обнаружена. Пока жалобы принимают лишь по тем улицам, где благоустройство уже стартовало. В этом списке есть Никитский, Тверской, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский и Чистопрудный бульвары, 3-й Голутвинский переулок, Якиманская набережная.

Чтобы зафиксировать нарушение, необходимо прикрепить к своему обращению фотографию. Ответ пользователю должен быть отправлен в течение восьми рабочих дней. На подтверждение или опровержение ответа об устранении ситуации у москвича будет еще 15 дней.

Постепенно список улиц на портале "Наш город" будет пополняться. В него войдут более 80 городских территорий, которые в этом году приводят в порядок по программе "Моя улица". Для каждой из них будут опубликованы плановые и фактические даты начала и окончания ремонта — их можно увидеть во вкладке "Благоустройство" на странице объекта на портале. После этого пользователи смогут жаловаться по таким темам, как "Благоустройство улиц — Работы выполнены не в срок" (если работы не закончили до наступления плановой даты), а также "Благоустройство улиц — Работы выполнены с ненадлежащим качеством", "Благоустройство улиц — Работы не выполнены или выполнены частично". Последняя тема будет доступна только после наступления фактической даты завершения работ.

С начала апреля портал "Наш город" также начал принимать обращения горожан по весенне-летним темам. После традиционного перерыва на зиму москвичи снова могут пожаловаться на стертую дорожную разметку и на некачественный уход за растениями во дворах, парках, а также вдоль дорог.