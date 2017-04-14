В Зеленограде 17 апреля откроется перехватывающая парковка

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Городская перехватывающая парковка у железнодорожной станции Крюково в Зеленограде откроется 17 апреля, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"С понедельника парковка у станции Крюково начнет работать как перехватывающая по аналогии со стоянками у станций метро. При въезде автомобилист получит парковочный билет. Для выезда нужно будет считать его через паркомат и приложить к валидатору проездные билеты на электричку в обе стороны. Тогда шлагбаум откроется, а стоянка для пассажира станет полностью бесплатной", — заявил порталу руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Сообщается, что приложить к валидатору можно как разовые билеты, так и абонементы. Перехватывающая парковка на Крюковской площади рассчитана на 64 машино-места, из них семь предназначены для инвалидов.

По словам Ликсутова, оставить автомобиль на стоянке также смогут и те, кто не пользуется электричками или не доезжает до станций в пределах МКАД. Для них парковка будет платной: с 07.00 до 22.00 — 50 рублей в час, с 22.00 до 07.00 — первый и второй час по 50 рублей, затем бесплатно.