Маршруты общественного транспорта изменятся на время парада трамваев

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Парад трамваев, который пройдет в столице 15 апреля, повлияет на работу общественного транспорта. Работа пяти трамвайных маршрутов изменится с начала движения колонны ретровагонов до окончания мероприятия. Об этом сообщает портал mos.ru.

Остановку "Метро "Октябрьская"" для трамваев № 14, 26, 47 перенесут к домам 2-4 по улице Шаболовка. Разворачиваться они будут через территорию депо имени Апакова. А трамваи № 3, 39 от Павелецкого вокзала будут ехать до станции метро "Пролетарская" вместо станции метро "Чистые пруды".

В этом году в традиционном параде примут участие 16 трамваев. Зрители увидят вагоны серии Ф 1908 года, несколько чешских вагонов "Татра", а также запряженную лошадьми конку XIX века. Будут представлены и современные модели — трехсекционный низкопольный вагон "Витязь-М" и рельсоочистительный вагон "РОСТ", который уже тестируется в столице.

В связи с парадом с 23:00 14 апреля до 22:00 15 апреля для движения транспорта закроют Чистопрудный бульвар на участке от площади Мясницкие Ворота до площади Покровские Ворота.