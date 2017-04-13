На нескольких улицах Москвы во время Пасхи ограничат движение

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Движение перекроют на нескольких улицах в Москве 14 и 15 апреля в связи с проведением пасхальных праздничных мероприятий, сообщили в четверг в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города.

Так, 14 апреля с 19.30 до 20.00 и 15 апреля с 23.30 до 00.00 16 апреля в связи с проведением крестного хода будет ограниченно движение на участках Спартаковской (от Новорязанской до Красносельской улицы) и Красносельской улицы (от Спартаковской улицы до Елоховского проезда). Елоховский проезд перекроют с 08.00 15 апреля до 20.00 16 апреля.

Дублер Каширского шоссе от улицы Шипиловской до метро "Домодедовская" в сторону области закроют для водителей 15 апреля с 06.00 до 16.00.

Проезд будет также с закрыт на следующих улицах, расположенных вблизи кладбищ: Рузская улица (участок от улицы Покрышкина до улицы Коштоянца), Боровское и Востряковское шоссе (от Никулинской улицы до Озёрной); Фестивальная улица (от Ленинградского шоссе до Смольной улицы); улица Адмирала Корнилова (от Калужского шоссе до Киевского шоссе); Николо-Архангельский проезд (от улицы Салтыковской до кладбища); Новосходненское шоссе (от Машкинского шоссе до поворота на Химкинское кладбище), проезд Стратонавтов (от Волоколамского проезда до Тушинской площади), Каширское шоссе (дублер) в сторону области (от улицы Маршала Захарова до метро "Домодедовская"), Суздальская улица в сторону области (от улицы Городецкой до Николо-Архангельского проезда) и на ряде других.

Кроме того, 15 и 16 апреля с 07.00 до 23.00 будет ограничено движение на некоторых улицах в Юго-Западном округе столицы: на Санаторной и Тютчевской аллеях в Новоясеневском тупике (от Новоясеневского проспекта до Петропавловской церкви); по проезду от улицы Каховки до улицы Перекопской к храму Бориса и Глеба, а также от улицы Керченской по улице Перекопской до пересечения с храмом; в 2-м Миргородском переулке (с организацией одностороннего движения от железнодорожной станции Бутово по 1-му Миргородскому переулку до улицы Венёвской). На улице Николая Сироткина от Варшавского (Симферопольского) шоссе будет организовано одностороннее движение.

Обо всех перекрытиях и ограничениях движения транспорта в связи проведением массовых мероприятий в городе можно узнать на сайте Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.