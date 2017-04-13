Кудрявцев рассказал об иске Фридмана к "Ведомостям"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Член совета директоров газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев сообщил, что бизнесмен Михаил Фридман, который подал к изданию иск о защите деловой репутации, и его сотрудники не отвечали на вопросы журналистов и не объясняли свою позицию до публикации, а также не предлагали вариантов досудебного решения после.

Ранее пресс-секретарь Останкинского суда Москвы сообщила РИА Новости, что Фридман подал к "Ведомостям" иск о защите деловой репутации в связи со статей от 27 февраля с заголовком "Как испанский проект Михаила Фридмана оказался замешан в деле о "русской мафии" и подзаголовком "Звонок из Испании. Российским инвесторам сейчас непросто вести бизнес в Европе: корпоративный конфликт структур Михаила Фридмана с испанским бизнесменом перерос в дело о "русской мафии". Бизнесмен просит опровергнуть распространенные сведения, добавили в суде. По данным СМИ, Фридман также написал заявление в полицию с требованием возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи.

"Уже второй раз Михаил Маратович подает иск против газеты, членом совета директоров которой я являюсь на момент подачи иска. Первый раз это было 13 лет назад. Похоже на дурную традицию, но скорее — дежавю. Ни Фридман, ни его сотрудники, насколько мне известно, не отвечали на вопросы журналистов по этому материалу, не объясняли они свою позицию и после его выхода, не просили опровержений, не искали досудебных решений", — написал Кудрявцев в Facebook.

"Более того, как я понял, они требуют уголовного преследования авторов материала. Очень жаль, что последние 13 лет ничему не научили Михаила Фридмана, и он по-прежнему считает российский суд и (по сути) грубую силу единственной защитой своих чести и достоинства", — добавил он.