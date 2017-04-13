В Петербурге выпал снег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Более 500 единиц специализированной дорожной техники в четверг работают на улицах Петербурга из-за сильного снега, говорится в сообщении городского комитета по благоустройству.
13 апреля в #Петербург вернулась зима. ❄ ⛄ ❄ #снег— Новости районов СПб (@PetroLenSPB) 13 апреля 2017 г.
Фото: @graffuku pic.twitter.com/lxMlijJZ6g
В четверг в Петербурге почти целый день идет снег. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и продолжение снегопада.
"Сегодня днем на улицах города работают свыше 500 спецмашин и более 900 специалистов ручного труда. Неблагоприятные условия, по прогнозам метеорологов, продолжатся и ночью – предприятия планируют вывести на уборку 590 машин, при необходимости их число может быть увеличено. Опасные места – спуски, подъемы, мосты, путепроводы при угрозе гололедицы обрабатываются слабосолевым раствором", — говорится в сообщении.
В 2016 году последний весенний снегопад опустился на город 16 апреля – в южных районах города тогда выпало до девяти сантиметров снега.
"Официально зимний сезон у дорожников завершается 15 апреля, но предприятия будут работать в режиме, который диктует погода, столько времени, сколько потребуется", — сообщили в комитете.