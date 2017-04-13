В Петербурге выпал снег

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Более 500 единиц специализированной дорожной техники в четверг работают на улицах Петербурга из-за сильного снега, говорится в сообщении городского комитета по благоустройству.

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В четверг в Петербурге почти целый день идет снег. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и продолжение снегопада.

"Сегодня днем на улицах города работают свыше 500 спецмашин и более 900 специалистов ручного труда. Неблагоприятные условия, по прогнозам метеорологов, продолжатся и ночью – предприятия планируют вывести на уборку 590 машин, при необходимости их число может быть увеличено. Опасные места – спуски, подъемы, мосты, путепроводы при угрозе гололедицы обрабатываются слабосолевым раствором", — говорится в сообщении.

В 2016 году последний весенний снегопад опустился на город 16 апреля – в южных районах города тогда выпало до девяти сантиметров снега.

"Официально зимний сезон у дорожников завершается 15 апреля, но предприятия будут работать в режиме, который диктует погода, столько времени, сколько потребуется", — сообщили в комитете.