Важно признавать ошибки: "Матери Беслана" удовлетворены решением ЕСПЧ

ПЯТИГОРСК, 13 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Комитет "Матери Беслана" в целом удовлетворен решением Европейского суда по правам человека по делу о теракте в Беслане, но озадачен тем, что не все факты трагедии были детально рассмотрены, сообщила РИА Новости председатель комитета Сусанна Дудиева.
"Мы, например, очень озадачены тем, что ЕСПЧ не счел нужным более детально рассмотреть факты, которые мы представили о том, что не были проведены баллистические, трассологические экспертизы, не было проведено должной судебно-медицинской экспертизы тел погибших, не было экспертизы места преступления, что уже вечером было все разбомблено, снято оцепление, это важные факты, которые должны были быть расследованы", — считает Дудиева.
Потерпевшие требовали расследовать эти факты, чтобы были извлечены уроки, а органы, которые призваны обеспечивать безопасность, "имели наглядное пособие о том, что можно делать, а что нет, чтобы это подталкивало к повышению профессионализма", отметила собеседница агентства.
"Мы не забываем и стараемся для других людей обеспечивать безопасность своими активными действиями по борьбе с терроризмом, это не борьба с властью, мы за сильное правовое государство, поэтому ошибки должны признаваться здесь, дома, работа над ошибками тоже должна проводиться здесь, я думаю, эти работы будут сделаны", — добавила Дудиева.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.