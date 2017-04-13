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Общество

Важно признавать ошибки: "Матери Беслана" удовлетворены решением ЕСПЧ

17:2913.04.2017
(обновлено: 17:32 13.04.2017)
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Траурные мероприятия в Беслане. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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ПЯТИГОРСК, 13 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Комитет "Матери Беслана" в целом удовлетворен решением Европейского суда по правам человека по делу о теракте в Беслане, но озадачен тем, что не все факты трагедии были детально рассмотрены, сообщила РИА Новости председатель комитета Сусанна Дудиева.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге. Архивное фото
© AP Photo/ Christian Lutz
ЕСПЧ настроен решительно: эксперты прокомментировали решение по Беслану
Иск в ЕСПЧ был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий". Решение о приемлемости жалобы было обнародовано 2 июля 2015 года после публичных слушаний. В четверг Страсбургский суд огласил свое решение о теракте в Беслане, по которому Россия должна выплатить заявителям общую сумму 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. Минюст РФ заявил, что намерен обжаловать данное решение.

"Мы, например, очень озадачены тем, что ЕСПЧ не счел нужным более детально рассмотреть факты, которые мы представили о том, что не были проведены баллистические, трассологические экспертизы, не было проведено должной судебно-медицинской экспертизы тел погибших, не было экспертизы места преступления, что уже вечером было все разбомблено, снято оцепление, это важные факты, которые должны были быть расследованы", — считает Дудиева.

Потерпевшие требовали расследовать эти факты, чтобы были извлечены уроки, а органы, которые призваны обеспечивать безопасность, "имели наглядное пособие о том, что можно делать, а что нет, чтобы это подталкивало к повышению профессионализма", отметила собеседница агентства.

Траурные мероприятия в Беслане. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Потерпевшие по делу о теракте в Беслане могут выдвинуть новые требования
Дальнейшие решения потерпевшие намерены принимать коллективно и сообщат о них дополнительно, добавила Дудиева. "Многие удовлетворены решением, многие семьи, у которых погибли близкие, считают, что на основании решения мы должны подать в Верховный суд заявление о пересмотре судебных решений по некоторым эпизодам и добиваться признания отдельных лиц виновными в допущении теракта, потому что преступная халатность привела к тому, что террористам удалось захватить школу", — отметила председатель комитета.

"Мы не забываем и стараемся для других людей обеспечивать безопасность своими активными действиями по борьбе с терроризмом, это не борьба с властью, мы за сильное правовое государство, поэтому ошибки должны признаваться здесь, дома, работа над ошибками тоже должна проводиться здесь, я думаю, эти работы будут сделаны", — добавила Дудиева.

Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

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