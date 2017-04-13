Проект "Субботы московского школьника" стартует 15 апреля

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 100 открытых занятий, семинаров и экскурсий пройдет на городских площадках 15 апреля в рамках проекта "Субботы московского школьника", сообщает mos.ru.

Регистрация на все мероприятия доступна на сайте проекта "Субботы московского школьника".

В Московском государственном университете путей сообщения пройдет "Университетская суббота", в ходе которой участников обучат создавать сайты и дадут рекомендации оп продвижению. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова школьникам расскажут, как правильно организовать команду для совместной работы.

На показательном семинаре в Московском государственном технологическом университете "Станкин" пройдет занятие по высокоскоростной видеосъемке с помощью роботов. В московском метро состоится квест "Город-музей, или Квест в метро", который рассчитанный на изучение геологии и палеонтологии.

"Космическую субботу" в Центральном доме-музее авиации и космонавтики посвятят 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Во время экскурсии учащиеся познакомятся с историей воздухоплавания, узнают об этапах развития советской авиации до 1940 года, а также о разработках советских авиаторов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время.

В Московском многопрофильном техникуме имени Л.Б. Красина устроят "Арт-субботу", на которой проведут лекцию "Рисование средневекового замка". В Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина школьникам расскажут о творчестве Владимира Маяковского.

Историко-литературные экскурсии традиционных "Исторических суббот" пройдут в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Одна из них будет посвящена рассказу А.Н. Толстого "Русский характер". Экскурсия-исследование "Битва за Москву" познакомит с подвигами солдат Красной армии и отрядов народного ополчения, а экскурсия "Московское образование в годы суровых испытаний" — с материалами о московских школах, педагогах и школьниках в период Великой Отечественной войны.

На мастер-классах "Профессиональной среды" на площадках колледжей школьники научатся создавать объемную открытку, познакомятся с художественной росписью и резьбой по дереву, а также приобретут навыки создания букета в спиральной технике.