Медведев поручил выделить 3,5 миллиона долларов на совместный проект с ВОЗ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил выделить из бюджета до 3,5 миллионов долларов в 2017-2018 годах на совместный проект со Всемирной организацией здравоохранения по укреплению ее потенциала в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования.

Документ размещен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2017-2018 годах за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета до 3,5 миллионов долларов США на реализацию мероприятий в рамках совместного проекта со Всемирной организацией здравоохранения по дальнейшему укреплению ее потенциала в области чрезвычайной медицинской готовности и реагирования, из них: до 2,5 миллионов долларов США — в 2017 году; до 1 миллиона долларов США — в 2018 году", — говорится в документе.

Минфину РФ поручено предусмотреть эти расходы при формировании бюджета на 2018 год.