На пасхальном фестивале детей научат создавать композиции из живых растений

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. 15 апреля на площадке фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре пройдет мастер-класс для детей по созданию пасхальных композиций для украшения праздничного стола, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Творческие занятия, которые пройдут в школе садоводства, рассчитаны на дошкольников и учеников младших классов. Участие в занятиях бесплатное, предварительная запись не требуется.

"Простые торфяные горшочки мы превратим в волшебные пасхальные украшения! Сначала задекорируем их с помощью фетра и украсим по вкусу. А затем высадим в них живой плющ и самые разные комнатные цветы. В результате получится гнездышко из живой зелени, в которое мы поместим разноцветные пасхальные яйца", — рассказала ведущая мастер-класса, преподаватель ландшафтного дизайна Ольга Лагуткина.

Фестиваль "Пасхальный дар" пройдет в Москве с 12 по 23 апреля. В эти дни на 24 площадках в центре города и на 19 — в парках состоится множество бесплатных мастер-классов, концертов и творческих занятий.