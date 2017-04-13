На фестивале «Пасхальный дар» рестораторы предложат гостям постное меню

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В первые дни фестиваля "Пасхальный дар" Рестораторы предложат гостям постное меню. Гостям фестиваля предложат блюда из овощей и круп, а также традиционные пасхальные угощения — куличи. Об этом сообщает портал mos.ru.

Уточняется, что в дни поста гости праздника смогут попробовать постную пиццу из гигантской помпейской печи, имбирно-медовые куличи, гречишные блины с вареньем из сосновых шишек и банановые оладьи с ягодами и йогуртом, фокачча с пряными травами и многое другое.

А с воскресенья, 16 апреля, в фестивальных шале появятся оригинальные горячие блюда из мяса, рыбы, птицы и необычный стритфуд.

Фестиваль "Пасхальный дар" стартовал 12 апреля в рамках городских уличных мероприятий "Московские сезоны". На 24 площадках в центре и в городских парках проводятся познавательные лекции и мастер-классы, выставки и экскурсии, концерты и театрализованные представления. В ассортименте торговых шале — сувениры и подарки к Пасхе, а также все, что нужно для украшения дома к празднику. А мастера из столичных ресторанов никому не дадут уйти голодным.