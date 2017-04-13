Детсадовцев начнут учить финансовой грамотности

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Минобрнауки включит преподавание финансовой грамотности в программу обучения детских садов, школ и вузов, рассказала глава ведомства Ольга Васильева.

С этой целью Минобрнауки подписало соглашение о сотрудничестве с Банком России.

"Все мероприятия будут направлены на повышение финансовой грамотности людей на всех уровнях образования детей – от дошкольного до высшего образования", — уточнила министр.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что для Банка России вопросы повышения финансовой грамотности у населения имеют первостепенное значение, так как современный человек должен обладать всеми навыками от получения кредитов и ипотеки до страхования жизни и имущества.

По словам Набиуллиной, в конце 2016 года ЦБ начал внедрять меры по повышению финграмотности в 72 регионах и рассчитывает в 2017 году охватить порядка 500 школ.

Ранее Банк России совместно с Минобрнауки уже подготовил образовательный курс по финансовой грамотности для школ и учеников 9-11 классов.