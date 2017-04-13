Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о пятиэтажках в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству рекомендовал палате принять в первом, базовом чтении 20 апреля законопроект о пятиэтажках в Москве.

"Принятие законопроекта в первом чтении мы на 20 апреля выносим. Это четверг, я буду просить фиксированное время", — заявил глава комитета Евгений Москвичев (ЕР) в ходе заседания.

Мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России в феврале сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой крупномасштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Всего реновация жилья может потребоваться в 500 городских кварталах.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.