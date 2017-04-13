На фестивале "Пасхальный дар" детей научат создавать композиции из растений

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Ребята сделают гнездышки из живой зелени и положат в них разноцветные пасхальные яйца.

На площадке фестиваля "Пасхальный дар" на Тверском бульваре открылась школа садоводства, сообщает сайт правительства Москвы.

Ежедневно, с 16:00 до 19:00, там проходят мастер-классы для детей. В субботу, 15 апреля, здесь научат делать пасхальные композиции для украшения праздничного стола.

"Простые торфяные горшочки мы превратим в волшебные пасхальные украшения! Сначала задекорируем их с помощью фетра и украсим по вкусу. А затем высадим в них живой плющ и самые разные комнатные цветы. В результате получится гнездышко из живой зелени, в которое поместим разноцветные пасхальные яйца", — рассказала ведущая мастер-класса Ольга Лагуткина, преподаватель ландшафтного дизайна.

Творческие занятия в школе садоводства рассчитаны на дошкольников и учеников младших классов. Участие в занятиях бесплатное, предварительная запись не требуется. Планируется, что за 12 дней фестиваля мини-курс садовода-декоратора пройдут порядка 360 ребят.

Фестиваль "Пасхальный дар" стартовал в столице 12 апреля и продлится до 23 апреля. В эти дни на 24 площадках в центре города и на 19 — в парках проходит множество бесплатных мастер-классов, концертов и творческих занятий.



