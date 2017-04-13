В рамках "Субботы московского школьника" 15 апреля пройдет 100 занятий

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 100 открытых занятий пройдет на городских площадках 15 апреля в рамках проекта "Субботы московского школьника". Об этом сообщили в Департаменте образования Москвы.

На "Университетской субботе" участники смогут создать свой собственный сайт и получить рекомендации по его продвижению. Занятие состоится в Московском государственном университете путей сообщения. В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова школьникам расскажут, как грамотно организовать команду для совместной работы.

Узнать о высокоскоростной видеосъемке с помощью роботов ребята смогут на показательном семинаре в Московском государственном технологическом университете "Станкин".

В рамках проекта "Экосубботы" в столичной подземке для школьников устроят квест "Город-музей, или Квест в метро", который поможет ребятам в изучении геологии и палеонтологии.

"Космическую субботу" в Центральном доме-музее авиации и космонавтики посвятят 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Во время экскурсии учащиеся познакомятся с историей воздухоплавания, узнают об этапах развития советской авиации до 1940 года, а также о разработках советских авиаторов в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. В одном из залов музея школьники увидят личные вещи российских космонавтов, космическую еду и макет кабины "Бурана". Кроме того, здесь проведут мастер-классы по робототехнике и интернет-викторину.

В Московском многопрофильном техникуме имени Л.Б. Красина устроят "Арт-субботу", на которой проведут лекцию "Рисование средневекового замка". Участники занятия узнают, как средневековое искусство повлияло на развитие скульптуры, создание витражей, мозаик и на обработку металла. А на практическом мастер-классе каждый сможет создать свой пейзаж со средневековым замком.

В Государственном институте русского языка имени А.С. Пушкина школьники узнают о творчестве Владимира Маяковского и о том, как он работал над своими произведениями, а затем попробуют создать рекламно-агитационный плакат в стиле поэта.

Историко-литературные экскурсии традиционных "Исторических суббот" пройдут в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Одна из них будет посвящена рассказу А.Н. Толстого "Русский характер". Экскурсия-исследование "Битва за Москву" познакомит с подвигами солдат Красной армии и отрядов народного ополчения, а экскурсия "Московское образование в годы суровых испытаний" — с материалами о московских школах, педагогах и школьниках в период Великой Отечественной войны.

На мастер-классах "Профессиональной среды" на площадках колледжей школьники научатся создавать объемную открытку, познакомятся с художественной росписью и резьбой по дереву, а также приобретут навыки создания букета в спиральной технике.

Регистрация на все мероприятия доступна на сайте проекта "Субботы московского школьника".