Андрею Кончаловскому присвоено звание почетного профессора МГУ

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Известному режиссеру и сценаристу Андрею Кончаловскому в ходе заседания Ученого совета Московского университета было присвоено звание почетного профессора МГУ им. Ломоносова, сообщили РИА Новости в продюсерском центре Кончаловского.

В период с мая 2015 по май 2016 года Кончаловский прочитал на экономическом факультете МГУ курс лекций "Культурный код нации: социально-экономическое значение" в рамках Межфакультетских курсов. Во время церемонии вручения звания 10 апреля Кончаловский по университетской традиции сделал небольшой доклад для членов Ученого совета и ректора на тему "Русский культурный геном" и ответил на вопросы о своей работе.

Ректор МГУ Виктор Садовничий зачитал текст диплома почетного профессора: "Ученый совет МГУ в своем собрании постановил: за выдающийся вклад в развитие культуры и плодотворное сотрудничество с Московским университетом присвоить Кончаловскому Андрею Сергеевичу звание почетного профессора МГУ им. Ломоносова, которое обеспечит ему права, почести и привилегии, установленные законом".

Ректор лично поздравил Кончаловского и вручил ему диплом и медаль.

Кончаловский в своем ответном слове сказал, что доклад перед столь высоким собранием для него "событие экзотическое". "Но я обращаюсь сегодня к научному сообществу с темой, которая меня волнует и заставляет задуматься, которая касается судьбы нашего государства и нашего общества. Я буду просить у вас помощи и совета, и буду рад продолжать сотрудничать с университетом", — подчеркнул Кончаловский.