"Московские мастера": активные граждане определят тему конкурса поваров

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Голосование "Конкурс "Московские мастера": лучший повар столицы" стартовало в "Активном гражданине" 13 апреля, сообщает сайт правительства Москвы.

Участники проекта определят тему соревнований между столичными поварами. Этот профессиональный конкурс пройдет впервые.

На выбор предложены темы "Региональная кухня России", "Здоровое питание", "Блюда, посвященные чемпионату мира по футболу", "Детское меню в ресторане". Желающие также могут поделиться собственными идеями.

Голосование доступно на сайте и в мобильном приложении проекта.

Лучших мастеров своего дела на конкурсе "Московские мастера" выбирают ежегодно. За право быть признанным первым в профессии борются фельдшеры скорой помощи и машинисты кранов, кондитеры и электросварщики, портные и спасатели.