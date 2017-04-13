Клишас назвал непрофессиональным решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас считает непрофессиональным вердикт ЕСПЧ, согласно которому РФ должна выплатить истцам по делу о Беслане почти 3 миллиона евро.

Иск в суд был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий".

Комментируя по просьбе РИА Новости решение суда, сенатор заявил, что "подобный вердикт Европейского суда выглядит странно и непрофессионально". Автор закона о приоритете решений КС над решениями ЕСПЧ отметил, что "вряд ли судьи могли сделать обоснованный вывод о том, как действовали российские власти в столь сложной и трагической ситуации и могли ли они сделать больше".

"Мы знаем, что эта трагедия стала в том числе и примером героизма со стороны тех, кто освобождал людей от террористов", — заключил он.