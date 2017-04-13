Эксперты Совбеза рассказали об экологической безопасности

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Члены межведомственной комиссии Совбеза РФ по экологической безопасности предложили, как эффективнее ликвидировать так называемые объекты накопленного вреда окружающей среде, чтобы обеспечить экологическую безопасность страны, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

На заседании комиссии были "выработаны рекомендации по объединению усилий государства, бизнес-сообщества и гражданского общества, направленных на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе на эффективное использование материальных и финансовых ресурсов по кардинальному решению данного вопроса", говорится в сообщении.

"Также предложены меры по совершенствованию законодательства в сфере охраны окружающей среды в части определения дополнительных норм, предусматривающих ликвидацию старых промышленных загрязнений, определение механизмов создания и внедрения наилучших доступных технологий, позволяющих ликвидировать накопленный вред окружающей среде", — отмечается в сообщении.