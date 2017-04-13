Москвичам из сносимых пятиэтажек могут дать большие по площади квартиры

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Площадь новых жилых помещений, полученных москвичами после сноса их пятиэтажек, может быть на практике больше, чем площадь их старых квартир, заявил депутат "Единой России", один из авторов законопроекта о сносе пятиэтажек и переселении москвичей в новые жилые дома Николай Гончар.

"Будет предоставляться равнозначное жилое помещение. Это означает то же количество комнат, неменьшая жилая площадь, на практике… это всегда на 5-7 метров больше по жилой площади, по общей площади – это на 25-30, а для трехкомнатных квартир – на 45% большая площадь", — сказал Гончар в четверг на заседании комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.