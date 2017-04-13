Москвичам из сносимых пятиэтажек могут дать большие по площади квартиры

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Площадь новых жилых помещений, полученных москвичами после сноса их пятиэтажек, может быть на практике больше, чем площадь их старых квартир, заявил депутат "Единой России", один из авторов законопроекта о сносе пятиэтажек и переселении москвичей в новые жилые дома Николай Гончар.
Законопроект, регулирующий порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.
По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.