В центре Москвы пройдет световое шоу с фотографиями военных лет

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Государственный исторический музей и ПАО АФК "Система" запускают проект "Письма Победы", посвященный героическим страницам обороны Москвы.

В преддверие 72-й годовщины Победы в Великой отечественной войне организаторы предлагают всем желающим поделиться сохранившимися в семейных архивах письмами, страницами дневников и фотографиями ветеранов – непосредственных участников и свидетелей событий, происходивших на фронте и в тылу в 1941-1942 годах.

Самые интересные из материалов, опубликованных на сайте проекта и в социальных сетях с хештегом #оПобеде, станут сюжетной основой светового мультимедийного шоу, которое в течение трех дней с 7 по 9 мая будет транслироваться в вечернее время в самом центре Москвы – на фасаде здания по адресу улица Моховая, дом 13.

"Вот уже на протяжении трех лет на базе соглашения АФК "Система" с Правительством Москвы и Московским городским советов ветеранов мы оказываем социальную и медицинскую поддержку участникам Великой Отечественной войны, ведем волонтерскую работу, занимаемся патриотическим воспитанием и просвещением детей….. Кульминацией нашей совместной акции с Историческим музеем и подарком ветеранам и всем москвичам ко Дню Победы станет световое шоу, созданное по мотивам собранных исторических материалов", — сказал вице-президент – руководитель Комплекса корпоративных коммуникаций АФК "Система" Евгений Чуйков.

"Цель нашей совместной инициативы – увековечить подвиг защитников столицы, коллективными усилиями собрать, сохранить и сделать достоянием общественности уникальные исторические документы, в которых сквозь призму конкретных человеческих судеб раскрываются как широко известные факты, так и не менее важные для понимания всей полноты исторической картины бытовые подробности, мысли, чувства и переживания тех, кто сражался на подступах к столице и трудился в тылу в самый тяжелый период Великой Отечественной войны, когда решался вопрос о выживании нашей страны", — рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Проект реализуется при информационной поддержке телеканала "Москва 24" и Международного информационного агентства "Россия сегодня".